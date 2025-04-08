США активизируют воздушную разведку в Восточно-Китайском море

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - США разместят большие разведывательные беспилотники MQ-4C Triton в южной японской префектуре Окинава, заявил журналистам министр обороны Японии Гэн Накатани. Об этом сообщает Kyodo.

Министр объяснил это решение целью улучшить сбор информации "в рамках японо-американского альянса".

Размещение БПЛА на американской авиабазе Кадена начнется "в течение нескольких недель" на неопределенный срок.

С 2023 года на этой авиабазе дислоцируются беспилотники MQ-9 Reaper. В прошлом году, начиная с мая, американские военные в предварительном порядке разместили на базе два MQ-4C Triton. Количество аппаратов, которые планируется разместить на этот раз, не приводится.