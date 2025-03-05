Париж раскритиковал маневры российского Су-35 рядом с французским БПЛА

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Власти Франции считают неприемлемыми недавние действия российского истребителя Су-35 рядом с французским разведывательно-ударным беспилотником MQ-9 Reaper над восточной частью Средиземного моря, заявила телеканалу LCI представитель французского правительства Софи Прима.

"Российский самолет неоднократно приближался к французскому беспилотнику, пытался создать помехи движению. Это дестабилизирующий маневр. Это абсолютно неприемлемо", - сказала она.

Ранее на этой неделе об этом инциденте высказывался глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, называвший этот маневр российского самолета опасным для французского беспилотника.