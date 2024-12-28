Поиск

Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующие существенную часть Йемена мятежники-хуситы заявили, что сбили ракетой собственного производства американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что дрон "выполнял враждебные миссии" над западной частью Йемена. Сари отметил, что БПЛА удалось уничтожить ракетой класса "земля-воздух".

За последние месяцы хуситы неоднократно заявляли о том, что им удавалось сбить американские беспилотники над йеменской территорией.

Йемен хуситы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 28 декабря

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Из-за приостановки полетов Flydubai туристов из РФ пересаживают на другие рейсы

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не признает названный "Газпромом" долг за газ

Путин обсудил с президентом Казахстана ситуацию вокруг крушения самолета AZAL

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева

"Газпром" с 1 января прекратит поставки газа в Молдавию из-за долгов Кишинева
Авиакатастрофа в Актау

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL

Алиев в разговоре с Путиным заявил о внешнем воздействии на самолет AZAL
Авиакатастрофа в Актау

Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ

Путин принес Алиеву извинения в связи с тем, что инцидент с самолетом AZAL произошел в воздушном пространстве РФ

Электрокабель между Эстонией и Финляндией отремонтируют за 7 месяцев и десятки миллионов евро

Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

Власти Азербайджана изменят сроки нахождения граждан РФ на территории республики

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля

"Туркменские авиалинии" приостановили полеты в Москву до февраля
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау61 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе84 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5610 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов177 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });