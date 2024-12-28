Хуситы утверждают, что сбили американский беспилотник

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Контролирующие существенную часть Йемена мятежники-хуситы заявили, что сбили ракетой собственного производства американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает в субботу агентство ЭФЭ.

Представитель хуситов Яхья Сари заявил, что дрон "выполнял враждебные миссии" над западной частью Йемена. Сари отметил, что БПЛА удалось уничтожить ракетой класса "земля-воздух".

За последние месяцы хуситы неоднократно заявляли о том, что им удавалось сбить американские беспилотники над йеменской территорией.