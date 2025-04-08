Главой администрации президента Абхазии назначен мэр Сухума Беслан Эшба
Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Бадра Гунба освободил Абесалома Кварчия от должности руководителя администрации президента и назначил на эту должность мэра Сухума Беслана Эшба.
Как сообщает пресс-служба главы республики, соответствующие указы Гунба подписал во вторник.
Исполняющим обязанности главы администрации Сухума президент Абхазии назначил бывшего начальника управления капитального строительства Тимура Агрба.