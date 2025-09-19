Сеул не против смягчения санкций против Пхеньяна в обмен на шаги по денуклеаризации

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Южная Корея может рассмотреть потенциальное смягчение санкций против КНДР, если Пхеньян предпримет шаги для денуклеаризации страны, заявил в пятницу советник президента по нацбезопасности Ви Сон Лак.

"Некоторые ответные меры необходимы для предоставления импульса (для денуклеаризации КНДР - ИФ). Мы можем рассмотреть смягчение санкций в процессе переговоров", - приводит его слова агентство "Ренхап".

Ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил в интервью Time, что Сеул может рассмотреть смягчение санкций в рамках его трехступенчатого плана по "приостановке, сокращению и денуклеаризации".

На этой неделе в Северной Корее заявили, что "статус КНДР как ядерного государства, который навечно закреплен высшим и основным законом государства, стал необратимым".



