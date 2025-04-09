Дмитриев встретился с членами Американской торговой палаты в РФ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встретился в среду с членами Американской торговой палаты в РФ.

"Во встрече приняли участие более 150 компаний, продолжающих свою деятельность в России", - написал Дмитриев в своем телеграм-канале.

Ранее Дмитриев отмечал, что многие американские компании не уходили с российского рынка, несмотря на политическое давление, и продолжают успешно вести здесь бизнес.

На прошлой неделе Дмитриев посетил Вашингтон, где по поручению президента РФ провел встречи с представителями администрации президента США Дональда Трампа.