Дмитриев анонсировал новые российско-американские контакты на следующей неделе

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев Фото: Алексей Никольский/POOL/ТАСС

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Новые российско-американские контакты ожидаются уже на следующей неделе, сообщил в интервью "Первому каналу" спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На этой неделе Дмитриев посетил Вашингтон, где провел серию встреч с представителями американского истеблишмента.

Он отметил, что целью его недавних контактов в Вашингтоне было восстановление российско-американских отношений в целом и, прежде всего, в экономической и инвестиционной сферах.

"Безусловно, большой фокус - на восстановление росийско-американских отношений, я этим занят давно, многие годы. Безусловно, фокус на экономическом и инвестиционном сотрудничестве", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу.

"Мы обсуждали большое количество совместных возможных инвестиционных проектов, и в редкоземельных металлах, и в Арктике, и в сфере СПГ", - добавил он.

"Мы видим, что даже самые консервативно настроенные люди в США, когда им задаешь вопрос, а почему бы нам не делать какие-то совместные проекты, они задумываются и говорят: почему бы и нет? То есть этот лед, который администрация Байдена создала, мы разбиваем нашим ледоколом из инвестиционных, экономических проектов", - отметил спецпредставитель президента РФ.

Спецпредставитель президента РФ также выразил осторожный оптимизм по поводу того, что диалог России и США восстановился.

"Мы видим начало уважительного, хорошего диалога", - сказал Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что в ходе двух дней, которые он провел в Вашингтоне, "состоялся очень позитивный, откровенный разговор". "Я думаю, что наши коллеги из США понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, и что Россия выстояла в той попытке стратегического поражения, которую администрация президента Байдена пыталась ей нанести", - отметил он.

На вопрос, как он может сейчас описать российско-американские отношения и можно ли сказать, что "лед тронулся", Дмитриев напомнил об оценке пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, выразившего по поводу отношений Москвы и Вашингтона "осторожный оптимизм". "Мы видим, что есть понимание, и американские коллеги готовы ее (позицию России - ИФ) услышать", - сказал он.

По словам Дмитриева, "сейчас есть такая хрупкая надежда на то, что диалог восстановился".