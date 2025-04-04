Дмитриев поставил в заслугу Трампу предотвращение третьей мировой войны

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, находясь в Вашингтоне, что администрации президента США Дональда Трампа удалось предотвратить третью мировую войну.

"У нас идут хорошие дискуссии, наши дипломаты обсуждают возможные выходы, и не возникает вопроса по поводу того, что команда президента Трампа не только предотвратила развязывание третьей мировой войны, но и добилась заметного прогресса в украинском урегулировании", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Дмитриев отметил "огромный прогресс" нынешней американской администрации на переговорах с Россией, в том числе по украинскому конфликту, в то время как "у администрации Байдена последние три года не было диалога с Россией, не было попыток понять позицию России, не принималось никаких решений".

По словам Дмитриева, администрация Трампа "поняла основу, на которой может быть достигнуто решение, добилась деэскалации конфликта, в частности - прекращения нанесения ударов Россией и Украиной по энергетической инфраструктуре друг друга".