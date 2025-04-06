Дмитриев заявил о большом числе запросов от американских компаний на возвращение

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что американские компании проявляют интерес к возвращению в Россию, в частности, в энергетический сектор.

"Безусловно. Во-первых, у нас уже 150 американских компаний, из которых 70% присутствуют в нашей стране 25 лет, и они никуда не уходили, несмотря на политическое давление. Они продолжают успешно вести бизнес в России. Во-вторых, мы действительно видим большое количество запросов к нам от американских компаний в энергетической сфере, во многих других сферах", - сказал Дмитриев в интервью Первому каналу.

Он подчеркнул, что "приоритет - в совместном партнерстве". "Я думаю, что совместное партнерство - это тот правильный фокус в дальнейшем движении с американским бизнесом, который действительно заинтересован, чтобы работать в России", - сказал спецпредставитель президента.

На вопрос, можно ли американцам сегодня доверять, Дмитриев ответил: "Безусловно, доверяй, но проверяй. Но самое главное, что сегодня нет иллюзий: США отстаивают свои национальные интересы, Россия - свои национальные интересы. Просто раньше администрация Байдена игнорировала точки, где наши национальные интересы совпадали".

"Поэтому очень важно, что администрация Трампа настроена искать точки соприкосновения", - заключил он.

