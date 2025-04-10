Сирия и Южная Корея установили дипломатические отношения

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Главы МИД Сирии и Республики Корея Асаад Аш-Шибани и Чо Тэ Юл подписали соглашение об установлении дипломатических отношений, сообщает сирийское агентство Sana.

Во время визита в Дамаск Чо Тэ Юл договорился с сирийским министром об открытии дипмиссий, в том числе посольств.

Асаад Аш-Шибани подчеркнул, что поддержка Южной Кореи крайне необходима для Сирии, и выразил надежду на "дружественное сотрудничество, которое поспособствовало бы международному миру", сообщает "Рёнхап".

В МИД Южной Кореи, в свою очередь, надеются, что возобновление дипотношений станет "новой главой в сотрудничестве с Сирией".

"Ренхап" отметило, что теперь у Южной Кореи установлены дипотношения со всеми государствами-членами ООН, за исключением КНДР.

МИД Южной Кореи напомнил, что в прошлом установление отношений с Сирией осложнялось как раз тесными связами Сирии с КНДР.

В конце ноября 2024 года вооруженные отряды оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну.