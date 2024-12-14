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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Турция возобновила работу своего посольства в Дамаске

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Турецкое посольство в субботу возобновило работу в Сирии после многолетнего перерыва, сообщает агентство Anadolu.

Руководить дипмиссией будет временный поверенный в делах Бурхан Короглу, отмечается в сообщении.

Посольство приостановило работу в марте 2012 года из-за гражданской войны в Сирии и напряженных отношений Анкары с сирийским президентом Башаром Асадом. Ранее в декабре власть в Дамаске захватила вооруженная оппозиция, а Асад покинул Сирию. В связи с этим в Анкаре решили возобновить работу посольства.

Дамаск Сирия Турция
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