Турция возобновила работу своего посольства в Дамаске

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Турецкое посольство в субботу возобновило работу в Сирии после многолетнего перерыва, сообщает агентство Anadolu.

Руководить дипмиссией будет временный поверенный в делах Бурхан Короглу, отмечается в сообщении.

Посольство приостановило работу в марте 2012 года из-за гражданской войны в Сирии и напряженных отношений Анкары с сирийским президентом Башаром Асадом. Ранее в декабре власть в Дамаске захватила вооруженная оппозиция, а Асад покинул Сирию. В связи с этим в Анкаре решили возобновить работу посольства.