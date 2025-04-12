Мадуро приедет в РФ и примет участие в мероприятиях 9 мая

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетит Россию в мае, примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодняшняя встреча - хорошая возможность для сверки часов в свете подготовки к визиту президента Мадуро, который будет с нами (на мероприятиях - ИФ) по случаю 9-го мая", - сказал он в начале встречи с венесуэльским коллега Иваном Хилем на "полях" Анталийского дипломатического форума.

Лавров также сказал, что рассчитывает обсудить вопросы двусторонней и международной повестки.

Ранее глава МИД РФ уже провел встречи с коллегой из Судана и с президентом Курдского автономного района Ирака.