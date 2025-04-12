Что произошло за день: суббота, 12 апреля

Договоренности "Роскосмоса" и НАСА, консультации Ирана и США по ядерной проблеме, новые выбросы мазута в Анапе

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- "Роскосмос" и НАСА договорились синхронизировать сроки завершения работ на МКС. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил о планах встретиться с будущим руководителем НАСА Джаредом Айзекманом.

- Развитие атомной космической энергетики будет одним из приоритетов, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

- Делегации Ирана и США провели консультации по ядерной проблеме в Омане. Следующий раунд запланирован на 19 апреля.

- Президент Венесуэлы Николас Мадуро примет участие в мероприятиях по случаю 9 мая.

- Минобороны сообщило о пяти новых украинских атаках на энергообъекты РФ в Запорожской, Курской областях и Краснодарском крае.

- Новые выбросы мазута обнаружены в районе устья реки Можепсин в Анапе.

- В Махачкале суд отправил под арест подозреваемого в мошенничестве при газификации многоэтажного дома в Махачкале, где в марте произошел взрыв.

- Власти США отменили действие ответных импортных пошлин на десятки видов электроники. Речь идет в том числе о компьютерах, мобильных телефонах, роутерах, некоторых микрочипах.