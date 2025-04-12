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Лавров заявил, что Россия готова содействовать стабилизации обстановки в Судане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в ходе встречи с и. о. министра иностранных дел Судана Ахмедом Аш-Шарифом о готовности России способствовать стабилизации обстановки в этой африканской стране.

"Это хорошая возможность "сверить часы" и обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений и, в первую очередь, наших усилий по прекращению кровопролития в Судане", - сказал Лавров, слова которого приводятся в сообщении на сайте МИД РФ.

"Россия всегда готова помочь. Для нас полезно услышать ваше мнение и оценки сложившейся ситуации", - сказал Лавров.

Встреча руководителей МИД РФ и Судана прошла "на полях" Анталийского дипломатического форума, Анталья, 12 апреля 2025 года

"В ходе беседы значительное внимание было уделено развитию ситуации в Судане с акцентом на перспективы урегулирования военно-политического кризиса в этой стране. С российской стороны подтверждена настоятельная необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования и запуска широкого национального диалога в целях установления прочного мира в Судане", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили некоторые вопросы дальнейшего развития российско-суданского сотрудничества в различных областях, высказались за поддержание активного политического диалога, укрепление координации действий в ООН и на других международных площадках", - сказано в сообщении.

Сергей Лавров МИД РФ Судан
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