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Лавров обсудил с лидером иракских курдов сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с президентом Курдского автономного района (КАР) Ирака Нечирваном Барзани реализацию топливно-энергетических проектов и обстановку на Ближнем Востоке, сообщает в субботу МИД РФ.

"В ходе беседы были обсуждены некоторые практические вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных отношений России с Ираком и Иракским Курдистаном. Подтверждена заинтересованность в укреплении разнопланового сотрудничества, включая реализацию на территории КАР ряда совместных топливно-энергетических проектов", - говорится в сообщении.

"Состоялся обмен мнениями относительно развития военно-политической обстановки на Ближнем Востоке. Отмечена важность консолидации международных усилий в интересах обеспечения политико-дипломатического урегулирования всех имеющихся в регионе конфликтных ситуаций. Особое внимание в этом контексте было уделено положению в Сирии", - сообщает МИД РФ.

Отмечается, что встреча прошла "на полях" Анталийского дипломатического форума.

МИД РФ Сергей Лавров Ирак Иракский Курдистан КАР Нечирван Барзани
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