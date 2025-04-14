Гендиректор МАГАТЭ на неделе посетит Иран

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит на этой неделе Тегеран на фоне начавшихся между США и Ираном непрямых переговоров об урегулировании иранской ядерной проблемы.

"Позже на этой неделе отправлюсь в Тегеран", - написал в понедельник на своей странице в соцсети X Гросси по случаю вручения ему верительных грамот новым постпредом Ирана при МАГАТЭ Резой Наджафи.

"Продолжение участия в деятельности МАГАТЭ и сотрудничество с агентством необходимы сейчас, когда срочно требуются дипломатические решения", - отметил глава агентства.

В минувшие выходные делегации Ирана и США провели в столице Омана Маскате первый раунд непрямых переговоров по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры прошли конструктивно. Он сообщил, что в ходе второго раунда будут обсуждаться "общие рамки потенциального соглашения".

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сказал, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо и что он рассчитывает на скорое решение вопроса.

"Я встречался с разными людьми по проблеме Ирана, и мы примем решение очень быстро", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится в субботу, 19 апреля, в Риме.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил в понедельник журналистам, что вне зависимости от места проведения переговоров их формат останется неизменным - непрямым и при посредничества Омана.

Между тем, еще до начала переговоров Тегеран предупредил, что может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ в случае сохранения угроз от других стран.

"Продолжающиеся внешние угрозы и создание условий для военного удара по Ирану могут привести к таким мерам сдерживания, как высылка инспекторов МАГАТЭ из страны и прекращение сотрудничества с агентством", - написал на прошлой неделе советник руководителя Исламской республики Али Шамхани в социальной сети X.

Ранее президент США в послании верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения нового мирного соглашения по атому. Позднее в интервью NBC американский президент предупредил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, США осуществят мощную бомбардировку Ирана.