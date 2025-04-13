Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут в положительном направлении

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, переговоры с Ираном проходят хорошо.



сказал он, комментируя журналистам президентского пула результаты первого раунда переговоров своего спецпредставителя Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Омане.

Президент добавил: "Ничто не имеет значения, пока вы не добьетесь своего. Поэтому я не люблю об этом говорить".

Ранее Белый дом сообщил, что переговоры между американской и иранской сторонами по ядерной проблеме прошли в конструктивном ключе, следующая встреча состоится 19 апреля.

"Обсуждения прошли очень позитивно и конструктивно", - говорится в пресс-релизе администрации США.

Иранские СМИ сообщили, что Аракчи, со своей стороны, заявил, что "переговоры прошли в полностью уважительной, спокойной и конструктивной атмосфере".