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Следующий раунд консультаций США и Ирана пройдет в Риме

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Второй раунд переговоров между США и Ираном состоится в субботу, 19 апреля, в Риме, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, администрация президента США Дональда Трампа удовлетворена первым раундом переговоров в Омане и хочет изменить формат переговоров на прямой.

Как заявили источники портала, именно США предложили изменить место проведения переговоров на Рим.

Отмечается, что, хотя второй раунд переговоров состоится не в Омане, оманские посредники будут присутствовать.

Кроме того, один из собеседников портала сообщил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен посетить Тегеран на этой неделе.

Ожидается, что Гросси обсудит деятельность МАГАТЭ по мониторингу и проверке ядерных объектов Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что второй раунд иранско-американских консультаций намечен на 19 апреля.

По его словам, в ходе второго этапа будут обсуждаться "общие рамки потенциального соглашения".

Он добавил, что состоявшиеся ранее в субботу консультации прошли конструктивно. Министр отметил, что иранская и американская стороны за субботу четыре раза обменивались сообщениями через оманских посредников.

США Иран ядерная програма переговоры Рим
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