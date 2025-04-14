Трамп надеется "очень быстро" принять решение по Ирану

Первая полоса иранской газеты накануне переговоров в Омане Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне консультаций между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной проблеме рассчитывает на скорое решение вопроса.

"Я встречался с разными людьми по проблеме Ирана, и мы примем решение очень быстро", - сказал Трамп журналистам президентского пула.

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится в субботу, 19 апреля, в Риме.

Собеседники издания считают, что администрация Трампа удовлетворена первым раундом переговоров в Омане, Белый дом сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Американская сторона хочет изменить формат переговоров, которые велись через посредников, на прямой.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что состоявшиеся ранее в субботу консультации прошли конструктивно. Он отметил, что в ходе второго раунда будут обсуждаться "общие рамки потенциального соглашения".