Арестованная в Молдавии глава Гагаузии просит поддержки у Трампа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, арестованная по обвинению в получении незаконного финансирования от преступной группировки, в письме к президенту США Дональду Трампу попросила добиться ее освобождения.

"Прошу у господина президента США как у лидера сверхдержавы моральной и политической поддержки", - написала Гуцул в письме, которое она передала через своих адвокатов.

По ее словам, Гагаузия "сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны властей Республики Молдова, они уничтожают политическую оппозицию, попирают права и ущемляют жителей Гагаузии", а Евросоюз "фактически поощряет эти незаконные действия, давая властям в Кишиневе карт-бланш на политические репрессии". "На наших глазах в Гагаузии реализуется румынский сценарий: незаконный арест демократически избранного лидера, запугивание, шантаж, террор и репрессии", - заявила Гуцул.

По ее мнению, в этот критический момент "жесткая позиция администрации США важна как никогда". Она считает, что Трамп может "помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации, вызванной режимом партии PAS".

Она призвала руководство США "использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа".

Гуцул была задержана 25 марта при регистрации на рейс на Стамбул. У нее забрали паспорт и доставили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), объявив о задержании на 72 часа. 28 марта Гуцул обратилась с письмами о поддержке к президенту России Владимиру Путину и президенту Турции Реджепу Эрдогану. В тот же день суд постановил арестовать ее на 20 суток.

В понедельник Гуцул доставили в суд из СИЗО. В настоящее время суд рассматривает запрос прокуроров о ее аресте на 30 суток в связи с тем, что она является обвиняемой сразу по трем уголовным делам. Несколько сот сторонников Евгении Гуцул собрались у здания суда, где исполнили песню "Катюша".

Уголовные дела

Ранее сообщалось, что Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Ее подозревают в том, что она с помощью казначея организовала фальсификацию документов о денежных пожертвованиях физическими лицами в ее пользу на выборах и документов, подтверждающих источники финансовых средств. По данным НЦБК, на банковский счет башкана на выборах поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тыс. леев (около 20 тыс. долларов), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании ее политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным".

Задержанию главы Гагаузии предшествовало заявление Антикоррупционной прокуратуры Молдовы о завершении представления доказательств по делу незаконном финансировании партии "Шор". Его фигуранты - Евгения Гуцул и секретарь партии Светлана Попан.

В 2024 году Гуцул внесли в свои санкционные списки США и Евросоюз. Власти последнего считают, что она и ещё несколько гагаузских политиков дестабилизируют ситуацию в Молдове.

Эксперты связывают задержание Гуцул с отъездом из страны в последний месяц ряда депутатов партии "Шор" и других партий против которых ведутся судебные процессы. Это Марина Таубер, Александр Нестеровский и Ирина Лозован, подозреваемые в "коррупции и получении незаконного финансирования от организованной преступной группировки". Они исчезли за несколько дней до вынесения приговоров.