Суд Кишинева перевел главу Гагаузии Гуцул под домашний арест на 30 суток

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Башкан Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул решением суда сектора Чокана Кишинева переведена под домашний арест на 30 суток.

Суд отклонил запрос прокуроров, которые требовали для главы Гагаузии ареста на 30 суток в следственном изоляторе, где она содержится с 25 марта.

Адвокат главы автономии Сергей Морару заявил журналистам после заседания суда, что запрос прокуроров по поводу предварительного ареста не обоснован, так как они не представили доказательства, которые бы подтверждали вину его клиентки.

"Не было представлено никаких доказательств, которые бы подтверждали риск уклонения от следствия, влияние на других людей или воздействия на уголовное преследование. Я ожидаю законного решения", - сказал адвокат.

Пока судьи рассматривали запрос обвинителей, на улице десятки сторонников Гуцул скандировали лозунги в ее поддержку.

Гуцул была задержана вечером 25 марта при регистрации на рейс в Стамбул. После трех часов проверки документов у нее забрали паспорт и доставили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), объявив о задержании на 72 часа. 28 марта суд удовлетворил запрос прокуроров об аресте Гуцул на 20 дней.

Как разъяснял НЦБК, Гуцул задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании башкана в 2023 году. Накануне в рамках этого же дела провели обыск у вице-мэра города Оргеева. По данным следствия, Гуцул подозревают в том, что она с помощью казначея организовала фальсификацию документов о денежных пожертвованиях физическими лицами в ее пользу на выборах, документов, подтверждающих источники финансовых средств. По данным НЦБК, на банковский счет башкана на выборах поступили деньги из запрещенных законом источников в размере 370 тысяч леев (около $20 тысяч), которые впоследствии использовали в избирательной кампании.

Кроме того, Гуцул проходит по двум уголовным делам, рассмотрение которых в суде находится на завершающей стадии. Это дело о незаконном финансировании своей политической деятельности (о ввозе денег из России) и об участии в организации протестов в Кишинёве в 2022 году. Гуцул отрицает свою причастность к этим событиям и называет дело "политическим мотивированным". Задержанию главы Гагаузии предшествовало заявление Антикоррупционной прокуратуры Молдовы о завершении представления доказательств по делу незаконном финансировании партии "Шор". Его фигуранты - Гуцул и секретарь партии Светлана Попан. Ожидается, что в ближайшее время будет вынесен приговор по этому делу.

Эксперты связывают задержание Гуцул с отъездом из страны в последний месяц ряда депутатов партии "Шор" и других партий, против которых ведутся судебные процессы. Это Марина Таубер, Александр Нестеровский и Ирина Лозован, подозреваемые в "коррупции и получении незаконного финансирования от организованной преступной группировки". Они исчезли за несколько дней до вынесения приговоров. Нестеровский был осужден на 12 лет заключения, Лозован - на шесть лет, ее супруг Павел Гырляну - на пять лет. Все они объявлены в розыск.