Трамп ждет в скором времени "хороших предложений" по решению украинского кризиса

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта и ожидает предложений по решению этого вопроса.

"Я думаю, что очень скоро мы увидим хорошие предложения", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Президент добавил, что прекращение боевых действий на Украине - это "всё, чего он хочет", и отметил, что США "делают хорошие успехи в этом направлении".

Ранее он написал в соцсети Truth Social, что конфликт начался до его возвращения в Белый дом. "Я не имею никакого отношения к этой войне, однако активно работаю над тем, чтобы положить конец гибели людей и разрушениям", - написал он.

При этом Трамп раскритиковал действия своего предшественника на посту президента Джо Байдена, а также президента Украины Владимира Зеленского. "Президент Зеленский и жуликоватый Джо Байден работали очень плохо и допустили, чтобы этот ужас начался. Было так много способов предотвратить все это", - считает президент США.