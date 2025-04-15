Несколько стран ЕС ищут пути введения санкций против России без согласия Венгрии

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Не менее шести стран Евросоюза обдумывают варианты введения ограничительных мер против России в обход Венгрии, обладающей правом вето по таким вопросам, сообщает Politico со ссылкой на шесть дипломатов.

Собеседники газеты подтвердили, что как минимум шесть стран выступают за совместные усилия по переносу введения антироссийских санкций из ЕС на уровень национальных законодательств. Таким образом они надеются обойти право вето, которым обладает Венгрия как государство-член ЕС, при принятии решения о продлении действующих санкций или введении новых.

В частности, эту возможность рассматривают Бельгия и Чехия.

"Если (...) Венгрия будет создавать много проблем, то найдутся способы обойти их", - сказал один из источников издания.

Собеседник газеты отметил, что не у всех государств есть возможность ввести санкции исключительно от лица своей страны, поэтому действие таких мер будет менее эффективно по сравнению с санкциями, вводимыми именно на уровне всего ЕС.

Все страны и институты Евросоюза, по словам одного из дипломатов, должны осознавать, что в какой-то момент санкции могут не продлить, поэтому необходимо обеспечить устойчивость санкционного режима.

Будапешт неоднократно выступал с критикой ограничительных мер ЕС в отношении России. Ранее в апреле глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в целом "политика ЕС, основанная на санкциях, потерпела крах", потому что, по его словам, санкции наносят больший ущерб европейской экономике, чем российской.