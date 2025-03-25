Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели после успеха DeepSeek

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Китайские ИИ-стартапы пересматривают бизнес-модели на фоне массового внедрения в стране разработок DeepSeek, пишет Financial Times.

В частности, Zhipu фокусируется на расширении бизнеса в сфере обслуживания предприятий и рассчитывает выйти на биржу для привлечения необходимых средств, говорят источники газеты. По их данным, компания ранее сообщала инвесторам о планах провести IPO до конца года.

Другой ИИ-стартап - 01.ai - прекратил "предобучение" больших языковых моделей из-за роста расходов и сосредоточился на продаже индивидуальных ИИ-решений для бизнеса на основе моделей DeepSeek. Его специалисты по базовым моделям (foundational models) были переведены в Alibaba, отмечают источники FT.

В свою очередь, Baichuan решила сконцентрироваться на рынке здравоохранения. Ранее компания работала над чат-ботами для потребителей, а в феврале, по данным источников, распустила отдел, продававший финансовое ИИ-приложение банкам и инвестфондам. В том же месяце руководство Baichuan сообщило сотрудникам, что сосредоточится на разработке технологий для больниц, в том числе ИИ-врача для содействия в постановке диагноза.

Тем временем Moonshot сократила маркетинговый бюджет чат-бота Kimi и сосредоточилась на обучении моделей, чтобы повторить успех DeepSeek и улучшить чат-бота, говорят источники. Компания привлекла более $1,3 млрд в рамках двух инвестраундов в прошлом году, отмечают знакомые со сделками источники FT.

Изменения в стартапах говорят о том, насколько сильно DeepSeek изменила ИИ-отрасль в Китае, подчеркивают источники издания.

В январе DeepSeek выпустила модель R1, сопоставимую с разработками американской OpenAI, но требующую гораздо меньше аппаратных ресурсов. После этого ее технологии стали активно внедрять в различных секторах - от здравоохранения до органов власти.

"Китайский рынок больших языковых моделей стремительно консолидируется вокруг небольшой группы лидеров, - цитирует газета слова инженера платформы для разработчиков Hugging Face Ван Течжэня. - DeepSeek заставила многие компании перенаправить ресурсы на приложения вместо разработки базовых моделей".