Уиткофф допустил, что Россия может получить "некоторые территории", на которые претендует

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предположил, что российская сторона в рамках урегулирования украинского конфликта может получить часть территорий, на которые претендует, пишет The Wall Street Journal.

"Он сказал, что Россия может получить некоторые территорий, но не все", - пишет издание.

По мнению Уиткоффа, "Украину, возможно, меньше беспокоят некоторые из регионов, в которых говорят на русском языке".

Ранее спецпосланник отмечал, что вопрос о статусе присоединившихся к России украинских территорий является одним из ключевых в деле урегулирования конфликта. По его словам, население там является русскоговорящим, на прошедших референдумах большинство высказалось за присоединение к России.