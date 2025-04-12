Келлог предложил после прекращения огня разделить Украину на зоны безопасности

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - После прекращения огня Украина по аналогии с Берлином после Второй мировой войны может быть разделена на зоны обеспечения безопасности с участием британских и французских войск, но без американских, заявил в интервью The Times спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Можно сделать что-то аналогичное тому, что было с Берлином после Второй мировой войны", - сказал он.

Келлог считает, что что британские и французские войска могли бы установить зоны контроля на западе страны, сформировав "силы обеспечения безопасности". Российская армия может остаться на востоке, а между ними - украинские войска и демилитаризованная зона.

Он отметил, что размещение англо-французских сил к западу от Днепра "совсем не будет провокационным" для России.

Келлог после публикации интервью обвинил The Times в искажении его высказываний.

"В статье Times искажено то, что я сказал. Я говорил о силах по обеспечению устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. При обсуждении вопроса о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности сил союзников (без американских войск). Я не имел в виду раздел Украины", - пояснил он в соцсети.