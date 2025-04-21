Более десяти человек стали жертвами ударов США по столице Йемена

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы сообщили, что не менее 12 человек погибли от авиаударов, которые военные США нанесли в ночь на понедельник по столице Йемена - Сане, передает телеканал "Аль-Арабийя".

Еще 30 человек получили ранения.

По данным хуситов, кроме Саны, американские военные также нанесли удары по провинциям Мариб, Амран, Ходейда и Саада.

Ранее сообщалось об ударах США по Йемену в ночь на воскресенье. Хуситы сообщали о двух жертвах и 11 пострадавших.

На прошлой неделе США нанесли удары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса, вследствие которых, по данным хуситов, погибли не менее 74 человек и 171 человек получил ранения.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.

15 марта этого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам. После этого военные США почти каждый день атакуют удерживаемые хуситами районы Йемена.