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Хуситы с марта потеряли до 600 человек от ударов США

Хуситы с марта потеряли до 600 человек от ударов США
Фото: Mohammed Hamoud/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы с марта понесли потери не менее чем в 500 человек в ходе ударов США по Йемену, сообщает во вторник "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники, ознакомленные с данными разведки.

"Последние на данный момент оценки показывают, что убиты 500-600 бойцов хуситов, многие из них - высокопоставленные фигуры, в том числе операторы ракетных систем и эксперты по беспилотникам", - отмечает телеканал.

Источники утверждали, что удары США полностью уничтожили ряд тренировочных лагерей хуситов. Один собеседник телеканала добавил, что число погибших, скорее всего, возрастет, поскольку США расширяют зону военных операций в Йемене.

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Также источники заверили, что удары США серьезно ослабили ПВО хуситов и другой их военный потенциал.

Ранее в американских СМИ появлялась информация, что возможно, идет подготовка к наземной операции против мятежников. В свою очередь, по данным "Аль-Арабийи", нынешние авиаудары являются частью многоэтапного плана, который должен подготовить почву для потенциального наступления йеменских правительственных войск на хуситов.

При ударах США зафиксирована гибель и мирных жителей, однако неясно, сколько гражданских лиц погибло.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.

15 марта этого года президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам. После этого военные США почти каждый день атакуют удерживаемые хуситами районы Йемена.

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Йемен хуситы США
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