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Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса

Ударами США уничтожен йеменский порт Рас-Иса
Порт Рас-Иса в Красном море. Архивное фото
Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что были нанесены удары по йеменскому нефтяному порту Рас-Иса, которые привели к его уничтожению.

"Вооруженные силы США предприняли действия по ликвидации этого источника топлива для поддерживаемых Ираном террористов-хуситов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что порт использовался для получения йеменскими хуситами топлива, которое используется ими "для поддержания своих военных операций, в качестве средства контроля, а также для получения экономической выгоды от присвоения прибыли от импорта", цель ударов состояла в том, чтобы "подорвать экономический потенциал хуситов".

Как сообщил телеканал Al Mayadeen, в результате ударов по порту погибли, по меньшей мере, 17 человек. Ранее Минздрав Йемена сообщал о 13 погибших и 30 раненых среди мирного населения.

Йемен США
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