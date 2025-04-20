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В результате новой серии ударов США по Йемену погибли два человека

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли в Йемене от очередных авиаударов, которые военные США в ночь на воскресенье нанесли по столичной провинции Сане и по другим районам страны, передает телеканал Al Arabiya.

Минздрав, контролируемый мятежниками-хуситами, также сообщил, что ранения получили 11 человек.

По данным хуситов, кроме Саны, США также нанесли удары по провинциям Мариб и Амран.

В миреЧисло жертв ударов США по порту Рас-Иса в Йемене выросло почти до 60Читать подробнее

Ранее также поступали сообщения, что в ходе ночных налетов США могли атаковать до 50 целей в Йемене.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе.

15 марта этого года президент США Дональд Трамп заявил, что приказал американским вооруженным силам приступить к нанесению мощных ударов по хуситам. После этого военные США почти каждый день атакуют удерживаемые хуситами районы Йемена.

Хроника 17 декабря 2023 года – 20 апреля 2025 годаОперация США и союзников против хуситов
Йемен США
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