Citi повысил прогноз цены золота на три месяца до $3500 за унцию с $3200
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Citi Research повысили прогнозную цену золота на ближайшие три месяца до $3500 за унцию с ожидавшихся ранее $3200 за унцию.
По их мнению, интерес к покупке драгметалла поддерживается опасениями относительно того, какое влияние вводимые США импортные пошлины окажут на мировую торговлю.
Кроме того, недавно власти Китая позволили десяти страховым компаниям выделить до 1% их активов на покупку золота, что может сгенерировать годовой спрос в объеме около 255 тонн. По оценке Citi, это составляет примерно четверть от общего объема покупок мировых центральных банков, сообщает Reuters.
Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex в ходе торгов в понедельник выросли на 2,3% до $3403,9 за унцию. С начала текущего года драгметалл прибавил в цене почти 29%.
Прогноз средней цены золота на 2025-2026 гг:
|Аналитики
|2025г.
|2026г.
|другие прогнозы
|Goldman Sachs
|$3295
|-
|$3700 к концу 2025г.
|Commerzbank
|$3000
|-
|-
|HSBC
|$3015
|$2915
|$2750 в 2027г., $2350 в долгоср. перспективе
|Deutsche Bank
|$3139
|$3700
|$3350 к концу 2025г.
|ANZ
|$3308
|$3335
|$3600 к концу 2025г.
|Macquarie
|$2951
|$2675
|-
|UBS
|$3500
|-
|$3000 к концу 2025г.
|BofA
|$3063
|$3350
|-
|JP Morgan
|$2863
|$3019
|$3000 к IV кв 2025г.
|Morgan Stanley
|$2763
|$2450
|-
|Citi Research
|$2900
|$2800
|в среднем $3250 во II кв 2025г.