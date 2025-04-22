Цена золота обновила рекорд, превысив отметку $3500 за унцию

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цена золота обновила очередной рекорд, превысив отметку $3500 за унцию.

Традиционно спрос на драгметалл и другие активы "тихой гавани", в том числе доллар и US Treasuries, увеличивается на фоне растущей экономической неопределенности. В этот раз, однако, инвесторы, опасаясь последствий торговой войны для экономики США, ищут убежища не в американских активах, а в золоте или наиболее надежных валютах, таких как иена или швейцарский франк, отмечают эксперты.

С начала текущего года золото подорожало почти на 30%.

"Быстрый рост стоимости золота в этом году говорит мне, что рынки испытывают меньше доверия к США, чем когда-либо", - отмечает аналитик Kallanish Index Services Ли Лян Ле.

Цена июньских фьючерсов на золото на бирже Comex по данным на 13:00 по московскому времени составила $3467,4 за унцию. Ранее в ходе торгов она поднималась до $3509,9 за унцию.

Давление на доллар и US Treasuries также оказывают нападки Дональда Трампа на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. В понедельник он опубликовал новый пост в соцсети Truth Social, в котором назвал Пауэлла "крупным неудачником" и потребовал немедленного снижения ставок Федрезервом.

Это создает опасения по поводу возможной политизации денежно-кредитной политики в США, потенциального подрыва доверия к ФРС и еще больше ослабляет доверие инвесторов к американским активам, пишет Trading Economics. На этом фоне доллар подешевел, а доходности долгосрочных US Treasuries выросли.

Участники рынка вполне логично сокращают присутствие в американских активах, поскольку признаков того, что Белый дом меняет курс политики, сотрясающей рынки, нет, а золото, возможно, остается единственным активом-убежищем, учитывая его невосприимчивость к импульсивным публикациям Трампа в соцсетях, говорит аналитик Pepperstone Майкл Браун, слова которого приводит The Wall Street Journal.