Попова предупредила, что пляжи Темрюкского района и прибрежная зона Анапы не пригодны для купания

Побережье Черного моря в Анапе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Курортный сезон не может быть открыт в Темрюкском районе Краснодарского края из-за повторных разливов мазута, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Темрюкский район и прибрежные зоны Анапы не соответствуют требованиям для организации летнего курортного отдыха", - сказала она журналистам в пятницу.

Она добавила, что специалистами было проведено более 60 тыс. исследований.

"И зона в Анапском районе, и зона Темрюка, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка, на сегодняшний день не соответствуют по своим показателям, по уровням загрязнения, санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней компании оздоровительной, и не могут быть использованы для рекреационных целей", - сказала она на брифинге в правительстве.

"Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды", - отметила она.

При этом Попова сообщила, что территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения, рисков для курортно-оздоровительного отдыха нет.

"Отклонений ни в одной из более чем 6 тыс. проб, которые мы провели на этой территории, от санитарных и гигиенических норм не обнаружено. Течения глубинные поверхностные в Черном море имеют такую тенденцию, что направление их идет с востока на запад. Следовательно, ученые и эксперты не предполагают распространения загрязнения по этой части Черноморского побережья Российской Федерации", - сказала Попова.

"Таким образом, эта зона считается зоной невысокого риска, но вместе с тем весь летний период мы будем проводить плотный мониторинг на этой территории, чтобы предупредить любые отклонения, нарушения и осложнения этой зоны. На сегодняшний день рисков для курортного сезона на этой территории северного побережья мы не видим, но еще раз хочу сказать, мониторинг продолжаем", - добавила глава Роспотребнадзора.