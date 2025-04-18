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Туристов предупредили о возможных задержках в возврате средств за отели Анапы

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Туристы, бронировавшие номера в отелях Анапы напрямую у отелей и желающие вернуть деньги, могут столкнуться с задержками выплат, однако гостиницы намерены добросовестно выполнить свои обязательства перед путешественниками, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Как показывает практика, большинство гостиниц добросовестно выполняют свои обязательства перед туристами, однако в ряде случаев возврат средств может затягиваться. Это связано с особенностями финансового цикла отелей: деньги, полученные в период раннего бронирования (часто со скидками), направляются на подготовку к сезону - выплату зарплат персоналу, модернизацию, ремонты и строительство новых объектов. В этом году значительная часть этих средств была использована именно на эти цели, что при массовых запросах на возвраты создает временные сложности", - пояснили в объединении.

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Как отметили в РСТ, задержки возможны в случае прямого бронирования в отелях. Что касается бронирований через туроператоров, то здесь проблем с возвратами не возникает: туристы могут легко перебронировать тур на другое направление, в том числе зарубежное, без потери оплаченных средств.

В союзе также напомнили, что в соответствии с законодательством потребитель имеет право на возврат средств за вычетом фактически понесенных расходов. Однако, по имеющейся у РСТ информации, отели стараются возвращать деньги в полном объеме, не удерживая дополнительные издержки.

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно будет без купания в море.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 18 апреля 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
РСТ Анапа Краснодарский край
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