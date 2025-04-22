Букмекеры назвали фаворитов на титул папы римского

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Букмекеры фаворитом на титул понтифика называют итальянского кардинала, государственного секретаря Святого престола Пьетро Паролина, сообщают западные СМИ.

The Guardian отмечает, что 70-летний Паролин был приближенным папы римского Франциска и у него богатый опыт в дипломатии.

Букмекер OddsChecker's оценивает шансы на избрание Паролина в 40%. Коэффициент ставки на его избрание составляет 6/4.

За ним следует 67-летний филиппинский куриальный кардинал Луис Антонио Тагле. По данным OddsChecker's, шансы Тагле составляют 28%, коэффициент ставки равняется 13/5.

Тагле в случае избрания станет первым азиатским понтификом. The Guardian отмечает, что когда-то папа римский Франциск рассматривал его в качестве своего возможного преемника, однако позднее Тагле, вероятно, утратил расположение понтифика.

По данным Online Betting Guide, шансы Паролина и Тагле равные - 36,4%, а коэффициент ставок составляет 7/4.

Также в числе возможных кандидатов итальянский кардинал, архиепископ Болоньи Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Эстергома-Будапешта и примас Венгрии Петер Эрдё, ганский кардинал Питер Тарксон, служащий архиепископом Кейп-Коста, а также канадский куриальный кардинал Марк Уэлле.

Конклав, на котором будет избран новый папа римский, начнется в период между 5 и 10 мая.