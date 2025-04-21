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Похороны папы римского намечены на конец недели

Конклав для избрания его преемника начнет работу в мае

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Похороны папы римского Франциска, вероятнее всего, пройдут 26 апреля, сообщают в понедельник вечером итальянские СМИ.

Согласно действующим правилам, похороны нужно провести в промежуток с четвертого по шестой день после смерти понтифика, то есть это возможно с 25 по 27 апреля. "Вероятно, что похороны назначат на 26 апреля", - пишет агентство ANSA. При этом оно отмечает, что официально дату похорон в Ватикане пока не объявили.

Итальянские СМИ подчеркивают, что конклав, на котором будет избран новый папа римский, должен стартовать в период с 6 по 10 мая. При этом конклав разрешается начать и раньше, если у всех кардиналов, обладающих правом участвовать в выборах папы римского, получится прибыть в Ватикан еще раньше.

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В понедельник вечером Ватикан опубликовал завещание Франциска. В нем он просит похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в итальянской столице. Это отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.

Франциск распорядился, чтобы "гроб положили в землю. Все должно быть просто, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus".

В среду вечером камерленго Римско-католической церкви кардинал Кевин Фаррелл возглавил церемонию констатации смерти и помещения тела Франциска в гроб.

"Я прошу все церкви Италии звонить в колокола в знак траура и благоприятствовать персональной и совместной молитве, общению друг с другом и Вселенской церковью", - заявил президент Итальянской епископальной конференции Маттео Дзуппи.

Папа Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет после тяжелой болезни.

После смерти папы римского Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила о переносе всех матчей, запланированных на 21 апреля - от Серии А до любительских.

Умер папа римский Франциск

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