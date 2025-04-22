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Папу Франциска похоронят 26 апреля, в субботу

Конклав по избранию нового понтифика начнется между 5 и 10 мая

Папу Франциска похоронят 26 апреля, в субботу
Фото: Jorge Mateo Romay Salinas/Anadolu via Getty Images

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Похороны папы римского Франциска начнутся в субботу 26 апреля в 10:00 по местному времени (11:00 по Москве), конклав начнется в период между 5 и 10 мая, сообщает Vatican News со ссылкой на декана коллегии кардиналов Джованни Баттисту Ре.

Вопросы организации прощания и похорон кардиналы определили на конгрегации в зале Синода утром 22 апреля.

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В среду 23 апреля в 09:00 (10:00 по Москве) гроб с телом Франциска доставят из часовни Собора Святой Марты в Ватикане в папскую базилику Святого Петра в Риме в соответствии с завещанием папы Франциска и обновленной версией документа о порядке проведения похоронных ритуалов Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

Предполагается, что правительство Италии 22 апреля объявит в стране трехдневный национальный траур, пишет Corriere della Sera. Координировать организацию похорон поручили главе департамента гражданской защиты Фабио Чичильяно, который участвовал в координации задействованных структур на похоронах папы Иоанна Павла II в 2005 году.

Франциск умер утром в Светлый понедельник в возрасте 88 лет. В начале 2025 года он перенес тяжелое респираторное заболевание и долго лежал в больнице. Причиной смерти назван инсульт.

В завещании понтифик попросил похоронить его в римской церкви Санта-Мария-Маджоре - одной из старейших в городе. Это - отход от традиции, согласно которой многих глав римской католической церкви принято хоронить на территории Ватикана.

Умер папа римский Франциск

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Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.Понтифик гладит собаку во время выступления артистов цирка "Рони Роллер" в Ватикане. Январь 2025 года.Папа римский принимает участие в молодежном фестивале Hope Happening на выставке Brussels Expo, Бельгия. Сентябрь 2024 года.Апостольский визит Франциска в Папуа - Новую Гвинею. Сентябрь 2024 года.Понтифик примеряет красный нос во время общения с верующими. Август 2024 года.Мужчина в костюме Человека-паука дарит понтифику свою маску во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Июнь 2021 года.Вр время еженедельной аудиенции в Ватикане. Май 2024 года.Папа Франциск встречается с группой монахинь в Ватикане. Август 2023 года.Перед началом мессы в Страстную пятницу в соборе Святого Петра. Апрель 2020 года.Папа римский Франциск выступает на пустой площади Святого Петра с обращением "Граду и миру", в ходе которого молится о завершении пандемии коронавируса. Март 2020 года.Папа римский Франциск с артистами цирка Кубы во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане. Январь 2019 года.Папа римский во время визита в Таиланд. Ноябрь 2019 года.Во время мессы на площади Святого Петра в Ватикане. Октябрь 2017 года.Папа римский Франциск в Тбилиси, Грузия. Сентябрь 2016 года.Визит папы римского Франциска на Кубу. Сентябрь 2015 года.
Последнее появление папы римского перед верующими после пасхальной мессы на площади Святого Петра. 20 апреля 2025 года.
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