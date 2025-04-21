В Ватикане сообщили, что Папа римский умер от инсульта
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск скончался от последствий инсульта, сообщает в понедельник портал Vatican News.
"Папа Франциск скончался от церебрального инсульта, комы и необратимого кардиоциркулярного коллапса", - говорится в сообщении.
В последние месяцы понтифик проходил лечение от воспаления легких и вызванных заболеванием осложнений.
В понедельник стало известно, что папа римский Франциск скончался в 07:35 утра по местному времени (08:35 по Москве) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.