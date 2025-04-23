Сербская NIS подала в Минфин США новый запрос об отсрочке американских санкций

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сербская энергокомпания NIS (входит в "Газпром нефть") подала в Минфин США новый запрос об отсрочке американских санкций - после 28 апреля, сообщается на сайте NIS.

"Компания NIS, несмотря на сложные обстоятельства, сохраняет приверженность стабильности отгрузок нефтепродуктов на внутренний рынок Сербии", - подчеркивается в информации.

Как сообщалось, 28 марта власти США отсрочили на 30 дней введение санкций против NIS. Таким образом, ограничительные меры в отношении сербской компании могут вступить в силу 28 апреля.

Ранее, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Затем Соединенные Штаты дважды переносили введение санкций в отношении NIS - до 28 марта и до 28 апреля.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Сербский президент Александр Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций.