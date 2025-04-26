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США отсрочили на два месяца санкции против сербской NIS

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Власти США согласились на два месяца отсрочить введение санкций против сербской энергетической компании NIS, сообщил в субботу президент Сербии Александр Вучич.

"Сербия добилась новой отсрочки санкций против NIS, на этот раз - на два месяца, до 27 июня", - приводят его слова сербские СМИ.

28 марта власти США отсрочили на 30 дней введение санкций против NIS. Таким образом, санкции в отношении сербской компании могли вступить в силу 28 апреля.

Как сообщалось, 10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Затем США дважды переносили введение санкций в отношении NIS - до 28 марта и до 28 апреля.

В конце февраля "Газпром нефть" передала "Газпрому" 5,15% акций NIS. Теперь у "Газпром нефти" - 44,85% акций NIS, у "Газпрома" - 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

Вучич сообщал, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы российская компания и NIS способствовали получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, включая в общей сложности более 400 станций.

США Сербия NIS Александр Вучич
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