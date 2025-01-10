США ввели санкции против "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и их дочерних компаний

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - США ввели санкции против двух российских нефтедобывающих компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", сообщило в пятницу OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

OFAC выпустила традиционные в таких случаях лицензии на сворачивание операций с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом" и выход из их ценных бумаг на срок до 27 февраля 2025 года.

Также под санкциями отныне находится целая группа дочерних компаний "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза". Прямо поименованы в SDN List: "Газпромнефть - Московский НПЗ", "Газпромнефть Омский НПЗ", "Газпромнефть шельф", "Газпромнефть Аэро", "Газпромнефть Битумные материалы", "Газпромнефть Марин Бункер", "Газпромнефть Хантос", Gazpromneft Lubricants Ltd, "Газпромнефть Ноябрьск", "Газпромнефть Оренбург", "Газпромнефть -Технологические партнерства", "Газпромнефть Восток", "Газпромнефть Ямал", "Газпромнефть Заполярное", "Газпромнефть Ангара", "Газпромнефть Развитие", "Газпромнефть Региональные продажи", "Газпромнефть Таджикистан", Gazprom Neft International SA, "Газпромнефть Казахстан", "Газпром нефть Азия" (Киргизия), "Мунай мырза" (Киргизия), КИНЕФ (Киришский НПЗ -ИФ), "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", а также Сургутнефтегазбанк.

При этом OFAC подчеркивает, что все компании, прямо или косвенно подконтрольные "Газпром нефти" и "Сургутнефтегазу", считаются субъектами блокирующих санкций, даже если их названий в списке нет.

В "Сургутнефтегазе" пока не предоставили комментарий.

"Газпром нефть", комментируя санкции США, отметила, что в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. Кроме этого, с 2022 года компания уже находится под односторонними иностранными санкциями, поэтому многие подобные ограничения уже учтены в операционных процессах. "Компания продолжит работу, сохраняя устойчивость бизнеса. Благодаря реализации проектов технологического суверенитета компания обеспечивает стабильность операционных процессов и производственных цепочек, надежность снабжения рынка и своих потребителей. В то же время "Газпром нефть" считает решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции", - говорится в сообщении "Газпром нефти".

В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS, о риске введения американских санкций против которой президент Сербии Александр Вучич говорил в конце декабря. Белград в связи с этим уже начал переговоры с заинтересованными сторонами, одним из решений является сокращение российской доли в NIS до уровня менее 50%, отмечал он. NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена также в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

В NIS пока не предоставили комментарии.

Помимо "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" и связанных с ними структур, под санкции подпали "РН-Ванкор" (оператор флагманского проекта "Роснефти" - "Восток Ойл"), и СП "Газпрома" и "РусГазДобычи" - "Русгазальянс", а также ООО "УДС Нефть" (входит в структуру "УДС Групп", распоряжается рядом участков в Пермском крае, Удмуртии, Башкортостане, ХМАО, ЯНАО, Оренбургской, Саратовской и Самарской областях).