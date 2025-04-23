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Рубио заявил, что США стали лучше понимать российскую позицию по Украине

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает правильным верить в возможность успеха усилий по урегулированию конфликта на Украине, однако без усилий Москвы и Киева эта цель не будет достижима; он также отметил, что сейчас Вашингтон стал лучше понимать позицию Москвы по Украине.

"Мы стараемся помочь всем положить этому конец. Россия и Украина, возможно, слишком далеки друг от друга (в позициях - ИФ), но я надеюсь, что это не так. Мы должны быть оптимистами. Мы должны стараться сделать все возможное, чтобы сблизить две стороны. Я надеюсь, что мы преуспеем в этом", - сказал Рубио в интервью порталу The Free Press.

"Но, в конечном счете, все зависит не от нас. Все зависит от России и Украины", - подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что если в какой-то момент США поймут, что стороны "слишком далеки друг от друга" и не происходит активных действий для урегулирования, то Вашингтону, возможно, придется переключиться на другие проблемы, потому что "в мире происходит много важных вещей".

Он добавил, что у США сейчас есть "больше понимания" российской позиции, так как нынешняя американская администрация ведет переговоры с Москвой - в отличие от предыдущей.

На вопрос о том, считает ли он, что есть возможность для заключения соглашения уже на этой неделе, Рубио сказал, что не уверен насчет этого срока, но надеется, что удастся это сделать быстро.

По его словам, администрация Трампа делает все, что может. "Мы вложили много времени и энергии на самом высоком уровне", - отметил Рубио.

Ранее в апреле президент Дональд Трамп, говоря об украинском урегулировании, заявил, что, "если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс", США откажутся от этой задачи.

Дональд Трамп Марко Рубио США Украина Госдепартамент США
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