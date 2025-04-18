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Трамп допустил выход из украинского урегулирования при препятствовании одной из сторон

Трамп допустил выход из украинского урегулирования при препятствовании одной из сторон
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что американские власти хотят как можно скорее получить мирное соглашение по Украине.

При этом он не исключил, что Вашингтон выйдет из процесса урегулирования, если одна из сторон будет препятствовать работе.

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"У нас нет конкретного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать все это быстро", - сказал Трамп в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова госсекретаря США Марко Рубио, что если прогресса с урегулированием по Украине не будет, то США могут перестать заниматься этой проблемой.

"Если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс (...), мы откажемся от этой задачи", - отметил Трамп.

При этом президент выразил надежду на то, что США не придется так поступить. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет завершения кризиса, и добавил, что, по его мнению, "есть хорошие шансы решить проблему".

Трамп отметил, что скоро станет ясно, не "тянет ли время" Россия в отношении украинского урегулирования.

Дональд Трамп США Украина
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