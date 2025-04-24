В ЕС опасаются, что возможное решение США признать Крым российским расколет союз

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ЕС тревожит возможность того, что вероятное признание США Крыма российским подорвет единство Евросоюза, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Обстановка выглядит совсем не хорошо", - заявил представитель властей ЕС. По его словам, любой шаг США к признанию Крыма российским или требования к странам Европы ослабить санкции в отношении Москвы "убьют единство ЕС (...) все это выглядит сложно", - информирует FT.

В свою очередь собеседники издания в западных странах утверждали, что страны Европы не поддержат какой-либо шаг Вашингтона по признанию Крыма частью России или по давлению на Киев с требованием согласиться с такой перспективой. Один из источников газеты сказал, что администрацию США уже уведомили о невозможности для государств Европы признать Крым российским.

"Крым и стремление к будущему вхождению (Украины - ИФ) в НАТО - это "красные линии". Мы не можем от них отказаться", - заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС.

Кроме того, статус Крыма может создать проблемы для саммита НАТО, который пройдет в Гааге с 24 по 26 июня. По данным газеты, в НАТО попытались сгладить внутренние разногласия, отмечая, что на саммите речь пойдет главным образом о тратах на оборону, а не об украинском кризисе.

"Основная проблема на саммите - понять, что у нас за позиция по Украине", - тем не менее, отметил FT высокопоставленный представитель властей одной из западных стран.

Накануне президент США Дональд Трамп сказал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта. Трамп подчеркнул, что для Украины "Крым был потерян годы назад", и сейчас это не является основной темой обсуждений.

Вместе с тем в Белом доме в среду заявили, что недовольны тем, как Зеленский реагирует на попытки США урегулировать украинский кризис.