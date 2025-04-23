Трамп уверен, что отказ Зеленского прекратить боевые действия приведет к потере Украины

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Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский может пойти по пути мирного урегулирования, либо продолжить боевые действия и в результате этого потерять всю страну, констатировал президент США Дональд Трамп.

"Ситуация на Украине ужасная - он (Зеленский) может получить мир, либо - сражаться еще три года, после чего потерять всю страну", - написал президент в социальной сети Truth Social.

Трамп также раскритиковал Зеленского за "подстрекательские заявления", которые, по мнению американского президента, усложняют процесс украинского урегулирования.

Президент США уверен, что стороны близки к соглашению для урегулирования украинского кризиса.

"Мы очень близки к сделке, но человек, "не имеющий никаких карт на руках" (так Трамп называет Зеленского - ИФ), должен сейчас, наконец-то, сделать этот шаг", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также американский лидер подчеркнул, что заявления президента Украины об отказе признать Крым российской территорией вредят переговорам о завершении украинского конфликта.

"Украинский президент Владимир Зеленский хвастается на первой полосе The Wall Street Journal тем, что "Украина не признает на законном уровне оккупацию Крыма. Тут не о чем говорить". Это заявление серьезно вредит мирным переговорам с Россией", - написал президент он.

Трамп подчеркнул, что для Украины "Крым был потерян годы назад", и сейчас это не является основной темой обсуждений.

"Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России найти выход из этого полного бардака, который бы никогда не начался, если бы я в свое время был президентом", - отметил он.