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Трамп считает, что Путин прислушается к его критике ударов по Киеву

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп верит, что президент России Владимир Путин прислушается к высказанной критике по поводу недавних ударов по Киеву.

"Да, я так думаю", - ответил он журналисту на вопрос о том, верит ли он, что Путин прислушается к его призывам.

Ранее 24 апреля Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в четверг, что российские Вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, заявления украинской стороны являются пропагандой.

"Украинская сторона продолжает пропаганду, наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что пасхальное перемирие закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", - говорил Песков.

Владимир Путин Дональд Трамп США Киев Украина
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