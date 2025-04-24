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Трамп заявил, что в ударах России по Киеву нет необходимости

Трамп заявил, что в ударах России по Киеву нет необходимости
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает неудачным момент для нанесения Россией ударов по Киеву, и призвал заключить мирное соглашение для украинского урегулирования.

"Я не счастлив от российских ударов по Киеву. В них нет необходимости, очень неудачный выбор времени" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Давайте заключим мирное соглашение!" - добавил он.

Ранее в четверг в Кремле заявили, что российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, заявления украинской стороны являются пропагандой.

"Украинская сторона продолжает пропаганду, наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что пасхальное перемирье закончилось. Это перемирье неоднократно нарушалось украинской стороной. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления украинской стороны о гибели гражданских при ударах российских военных по Киеву.

Дональд Трамп США Киев Украина
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