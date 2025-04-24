Поиск

Песков исключил возможность ударов ВС России по гражданским объектам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, заявления украинской стороны являются пропагандой, заявили в Кремле.

"Украинская сторона продолжает пропаганду, наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что пасхальное перемирие закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления украинской стороны о гибели гражданских при ударах российских военных по Киеву.

ВС России Дмитрий Песков Киев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенгенскую визу

Глава ВТБ сообщил об обсуждении возвращения в Россию UnionPay

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов приговорен к пяти годам колонии

Завозной случай холеры выявлен в Подмосковье

ФСБ сообщила о нейтрализации двух боевиков, готовивших теракт с БПЛА на нефтехимическом объекте

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд 26 мая рассмотрит иск о запрете Wintershall вести разбирательство против РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении акций "Вектор Рейл" и "СГ-Транс" в доход РФ
Военная операция на Украине

87 беспилотников уничтожено за ночь над территорией России

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6252 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне93 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ51 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России77 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2246 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе398 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов199 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });