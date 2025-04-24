Песков исключил возможность ударов ВС России по гражданским объектам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российские вооруженные силы наносят удары по военной и околовоенной инфраструктуре Украины в рамках специальной военной операции, заявления украинской стороны являются пропагандой, заявили в Кремле.

"Украинская сторона продолжает пропаганду, наши военные продолжают специальную военную операцию. Вы знаете, что пасхальное перемирие закончилось. Это перемирие неоднократно нарушалось украинской стороной. Сейчас наши военные продолжают выполнение своих задач, которые поставлены Верховным главнокомандующим, и в рамках этого продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления украинской стороны о гибели гражданских при ударах российских военных по Киеву.