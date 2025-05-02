ЕС призвал Израиль уважать суверенитет Сирии

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз призывает всех международных игроков, включая Израиль, уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Сирии, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз постоянно призывает Израиль уважать положения соглашения от 1974 года о разделении сил между Израилем и Сирией на Голанских высотах. И напомним также значение резолюции Совета Безопасности ООН 497 относительно этого вопроса", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в пятницу.

Аль-Ануни отвечал на просьбу прокомментировать недавние бомбардировки Израилем окрестностей Дамаска и территории президентского дворца в сирийской столице.

По словам представителя Каллас, демилитаризованная зона должна соблюдаться, и ЕС призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать любого проявления нового насилия, обеспечить защиту гражданских лиц, уважение международного права, включая международное гуманитарное право.