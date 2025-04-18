США начали частичный вывод воинского контингента из Сирии

Ожидается, что в стране останется 500 американских военнослужащих

Фото: AP/TASS

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - США в четверг начали сокращать численность своего воинского контингента в Сирии, пишет газета The New York Times.

"Военные закрывают три из восьми своих оперативных баз на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2 тыс. до 1,4 тыс.", - пишет издание, ссылаясь на двух американских чиновников.

Они отметили, что сокращение основано на рекомендациях сухопутного командования закрыть и объединить базы, что было одобрено Пентагоном и Центральным командованием вооруженных сил.

По словам источников, через 60 дней американское командование оценит, следует ли продолжать сокращение. Как сообщил один из чиновников, американское командование войсками на месте рекомендовало "оставить в Сирии не менее 500 американских военных".

Ожидается, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит свою политику в отношении Сирии, и некоторые чиновники считают, что число американских военных может быть сокращено более чем вдвое или же они будут полностью выведены, пишет издание.

The New York Times напоминает, что Трамп "выражал глубокий скептицизм" относительно сохранения присутствия каких-либо американских военных в Сирии.

В начале февраля 2025 года телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в Пентагоне составляют план на случай, если потребуется вывод всего американского воинского контингента из Сирии.